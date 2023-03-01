Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 19:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'dan yurda sızmaya çalışan teröristler yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 5 kişi yakalandı.
Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarda da mücadelesini sürdürüyor.
Yunanistan'dan yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği
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