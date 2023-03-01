Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 20:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay Samandağ'da deprem sonrası dev yarıklar oluştu, ağaçlar gövdelerinden ayrıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremin etkisi ile dev kırıklar oluştu. Depremin ne denli büyük olduğunu gösteren o noktayı TRT Haber ekibi görüntüledi. Fay hattının geçtiği köyde, devasa yarıklar meydana gelirken tarlalardaki zeytin ağaçları da gövdelerinden ayrıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremlerin ardından dev yarıklar oluştu, zeytinlikler parçalandı. Hatta, ağaçların gövdeleri ayrıldı.
Zeytin ağacının gövdesi depremin etkisiyle birlikte yaklaşık 10 metre güneye kaydı.
Asrın felaketinin coğrafyada yarattığı etki, yeni görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.
Tarlanın bazı bölümlerinde yaklaşık 10 metre derinliğinde çukurlar oluştu.
Tarlalarda dev yarıklar oluştu
Fay, Samandağ'ın Çubukçu Köyü yakınlarından geçiyordu. Deprem sonrası tarlalarda dev yarıklar oluştu.
Köy sakinleri de durumdan endişeli.
Deprem bilimciler, araziyi incelemek için sahada çalışmalarına devam ediyor.
Haber: Bahar Toprak
Kamera: Barış Bor
Dron: Muhammet Kartal
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