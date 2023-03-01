Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremlerin ardından dev yarıklar oluştu, zeytinlikler parçalandı. Hatta, ağaçların gövdeleri ayrıldı.

Zeytin ağacının gövdesi depremin etkisiyle birlikte yaklaşık 10 metre güneye kaydı.

Asrın felaketinin coğrafyada yarattığı etki, yeni görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi.

Tarlanın bazı bölümlerinde yaklaşık 10 metre derinliğinde çukurlar oluştu.

Tarlalarda dev yarıklar oluştu

Fay, Samandağ'ın Çubukçu Köyü yakınlarından geçiyordu. Deprem sonrası tarlalarda dev yarıklar oluştu.

Köy sakinleri de durumdan endişeli.

Deprem bilimciler, araziyi incelemek için sahada çalışmalarına devam ediyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Barış Bor

Dron: Muhammet Kartal