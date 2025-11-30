Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
Türkiye
AA 30.11.2025 17:49

Kocaeli'de balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü

Kocaeli'nin Körfez açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarıldı.

Kocaeli'de balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü

Körfez ilçesi açıklarında avlanmaya çıkan balıkçıların bulunduğu tekneden 2 kişinin denize düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alabora olan tekneye yakın durumdaki özel bir limanın römorkörleri can simidi yardımıyla ismi öğrenilemeyen bir balıkçıyı kurtardı. Balıkçı kıyıya getirilerek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Dalgıçların yaptığı arama sonucunda diğer balıkçı İ.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kocaeli
