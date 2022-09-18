Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde misafirliğe giden 9 kişilik aile, 8 kişilik asansöre binince asansör arızalandı. Mahsur kalan aile 1 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı.
Arapçeşme Mahallesi'nde misafirliğe gittikleri apartmanda 8 kişilik asansöre aynı aileden 9 kişi bindi. Bunun üzerine asansör, birinci ve ikinci kat arasında arızalandı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Asansörü açamayan ekipler, durumu asansör firmasına bildirdi. Firma çalışanları da kilitlenen asansöre müdahale edemedi.
Bunun üzerine itfaiye ekibi, balyoz ve hilti yardımıyla asansör kapısının üzerindeki duvarı kırdı.
Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda aileyi kurtardı. Aile, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Etiketler: Kocaeli
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