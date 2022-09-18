Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 01:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilyos açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek, Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı" sözleri kullanıldı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 02:43
- 02:04
- 01:51
- 01:39
- 01:12
Sıradaki Haber
Hatay’daki market yangını söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz