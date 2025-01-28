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Türkiye
AA 28.01.2025 14:55

Kocaeli'de apartman yangını: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Kocaeli'de apartmanın çatısında yangın çıktı. Evde mahsur kalan 3 çocuk balkondan itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kocaeli'de apartman yangını: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4407. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 4. katında, anne ve babalarının evde bulunmadığı belirtilen yabancı uyruklu 3 çocuk balkonda mahsur kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekiplerce merdivenli araçla kurtarılan 3, 4 ve 9 yaşlarındaki çocuklar, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangın, binanın çatısında hasara neden oldu.

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