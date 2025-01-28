Ankara'da hava kalitesi hassas seviyede

Türkiye'nin farklı şehirlerinde Afrika üzerinden gelen yüksek basınç nedeniyle birkaç gündür sis ve pus etkili oluyor. Deniz seviyesine göre 1013 milibarın üzerinde ölçülen Türkiye'deki yüksek basınç, kentlerde hava kalitesinin düşmesine, birçok ilde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ile anlık olarak hava kalitesi verileri takip edilebiliyor.

Ülke genelindeki 382 izleme istasyonundan iletilen söz konusu veriler, şehirlerin hava kalitesini gösteriyor ve sistemde buna göre sağlık uyarıları da yer alıyor.

İstasyonlar, ölçülen hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiriyor.

NEFES uygulamasının verilerine göre, ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, bugün Ankara'da semtlere göre farklılık gösterdi.

Saat 12.00'de Çankaya'da yüzde 111 olarak ölçülen hava kirliliği, Bahçelievler ve Ulus'ta yüzde 114, Batıkent'te yüzde 105 ve Keçiören Sanatoryum'da yüzde 102 çıktı.