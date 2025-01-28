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Türkiye
AA 28.01.2025 14:15

Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi

Kars'ta bir bölümü kar ve buzla kaplanan Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi.

Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ta, hava sıcaklığı zaman zaman gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor.

Birçok nehir ve derenin donduğu kentte, Kars Çayı da kısmen kar ve buzla kaplandı.

"Suda yiyecek arıyorlar"

Bölgede çalışma yapan doğa fotoğrafçısı Berkan Dolapçı, suda yiyecek arayan su samurlarını görüntüledi.

Fotoğrafçı Berkan Dolapçı, heyecanla su samurlarını çektiğini belirterek, "Su samurlarını aradık ama ilk etapta bulamadık. Sonra suyun içinde hareketlilik gördük. İlk olarak yavru su samuru çıktı, daha sonra ailesini bulduk. Bize poz verdiler, biz de onları görüntüledik." dedi.

Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi

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Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
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