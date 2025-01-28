DEM Partili belediye başkanına 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunda 6 yıl 3 ay ceza

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.
DEM Partili Alağaş hakkındaki adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı da devam edecek.