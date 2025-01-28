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Türkiye
TRT Haber 28.01.2025 13:27

DEM Partili belediye başkanına 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunda 6 yıl 3 ay ceza

DEM Partili Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEM Partili belediye başkanına 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunda 6 yıl 3 ay ceza
[Fotoğraf: Arşiv]

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.

DEM Partili Alağaş hakkındaki adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı da devam edecek.

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