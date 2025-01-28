İstanbul'da bir hafta boyunca sis, pus ve hava kirliliği görülecek

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili oluyor. Bu durum kentte hava kalitesinin düşmesine yol açıyor.

Hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerin başında Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane geliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, Türkiye'nin Afrika'dan gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında olduğunu söyledi.

'Yüksek basıncın olduğu zamanlarda buzlanma ve sis daha çok görülür'

İstanbul'da bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde sis ve pusun etkili olmasının sebebinin karaların hızlı bir şekilde soğuması olduğunu aktaran Özdemir, "Gündüz sıcaklığı, güneş, radyasyonu absorbe ediyor, tutuyor ama gece saatlerinde ise güneşin batımıyla birlikte karalar hızla soğumaya başlıyor. Çünkü gökyüzü açık ve hızlı bir şekilde radyasyon kaybımız oluyor" diye konuştu.

Özdemir, bu durumun deniz ile göl kenarlarında, ormanlık alanlarda buharlaşmaya neden olduğunu kaydederek, "Bundan dolayı çukur yerlerde, dere kenarları, nehir kenarları, göl kenarları veya denizin bulunduğu kısımlarda sis ve pus olayını daha fazla görüyoruz. Mevsim kış, bundan dolayı da çok dikkatli olmamız lazım. Yüksek basıncın olduğu zamanlarda buzlanma ve sis olayı çok görebilecektir" dedi.

"Yağış beklenmiyor, hava kirliliği had safhada"

İstanbul'da 1 hafta boyunca yağış beklenmediğini, yüksek basıncın etkisinin süreceğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor. Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhayı bulacaktır. Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir."

Güven Özdemir, yedi tepe üzerine kurulu olan İstanbul'un düz bir zeminde olmadığını kaydetti.

Sanayinin ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde hava kirliliğinin etkili olacağını vurgulayan Özdemir, "İstanbul'da Göztepe, Uzunçayır, Fikirtepe'nin E-5'e bakan kısımları ile Kartal, Mecidiyeköy bu kısımlarda hava kirliliği had safhada" şeklinde konuştu.