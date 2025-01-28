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Türkiye
AA 28.01.2025 10:28

İstanbul'da iki ayrı noktada 5 İETT otobüsü kazaya karıştı

İstanbul Başakşehir’de aynı noktada 3 İETT otobüsü ve mikser aracının karıştığı 2 farklı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Bahçelievler ise körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü çarptı. Yolcular otobüsten tahliye edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da iki ayrı noktada 5 İETT otobüsü kazaya karıştı
[Fotograf: AA]

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde beton pompası aracıyla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede başka bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı.

İstanbul'da iki ayrı noktada 5 İETT otobüsü kazaya karıştı

Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Bahçelievler'de 2 İETT otobüsü çarpıştı

Başka bir noktada daha İETT otobüsleri kazaya karıştı. Bahçelievler'de, körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsünün çarpması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

İETT otobüsünün körüğü, Kuyumcukent Sokak'ta Basın Ekspres Yolu'na doğru seyrederken henüz bilinmeyen bir arızalandı.

Aynı şeritte ilerleyen başka bir İETT otobüsü, körükteki teknik aksamı kırıldığı belirlenen araca çarptı.

İstanbul'da iki ayrı noktada 5 İETT otobüsü kazaya karıştı

Kazada körüğü arızalanan İETT otobüsü savrularak, durdu.

İETT otobüslerini durduran şoförler yolcuları araçtan tahliye etti. Kazanın meydana geldiği bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken trafik akışı aksadı.

Toplu taşımayı kullanan yolcular araçlardan inerek, yürümek zorunda kaldı.

Ekiplerin çalışmasıyla otobüsün yolun kenarına çekilmesinin ardından caddedeki trafik akışı yeniden sağlandı.

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İETT İstanbul Trafik Kazası
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