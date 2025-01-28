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Türkiye
AA 28.01.2025 09:32

Samsun'da kuru yük gemisinde yangın

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Çok sayıda ekip yangının söndürülmesi için çalışma yürütüyor. Vali Tavlı, gemide bulunan 33 personelin sağlıklı şekilde karaya çıkarıldığını açıkladı.

Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

"33 personel sağlıklı şekilde karaya çıkarıldı"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır" ifadesini kullandı.

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