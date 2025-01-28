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Türkiye
İHA 28.01.2025 01:49

Çakmakçı dükkanı bomba gibi patladı

Edirne'de 3 iş yerinin ve 2 iş yeri deposunun yandığı yangında çakmakçı dükkanında zaman zaman bomba gibi patlamalar yaşanırken, göğe yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Çakmakçı dükkanı bomba gibi patladı
[Fotograf: DHA]

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki iş yerine daha sıçradı.

Alevlerin kısa sürede göğe yükseldiği yangında, alev topuna dönen çakmakçı dükkanında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Adeta bomba gibi patlamaların yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Çakmakçı dükkanı bomba gibi patladı

3 iş yeri kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 3 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 2 iş yeri deposunda da kısmı zarar oluştu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Sezer, "Erken müdahale sonucu yangının büyümesi engellendi. Yarın sabahtan itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu. 

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