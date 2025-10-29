Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu:

"Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu oluşan bir olay. İçerde yaşayan vatandaşlarımızın olduğu konusunda bilgiler var. Tüm ekiplerimiz orada şu anda. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz."

Gebze Belediye Başkanı: Binada 5 kişilik bir ailenin olma ihtimali var

Gebze Belediye Başkanı Zihnur Büyükgöz olayın ardından TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Büyükgöz, tüm ekiplerin 10 dakika içinde olay yerine ulaştığını ve binada 5 kişilik bir ailenin olabileceğini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, enkazda arama kurtarma çalışması başladı.

Bakan Yerlikaya:147 arama kurtarma personeli görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gebze'de çöken binada 5 kişinin enkaz altında olabileceğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personelinin görevlendirildiğini söyledi:

Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir.

Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz. "