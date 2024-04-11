Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 11.04.2024 03:34

Kocaeli’de 5 katlı iş merkezinin ikinci katında yangın

Kocaeli'nin Gölcük İlçesinde 5 katlı iş merkezinin 2’nci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle iş yerinde ağır hasar oluştu.

Kocaeli’de 5 katlı iş merkezinin ikinci katında yangın
[Fotograf: İHA]

Olay, 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 5 katlı iş merkezinin 2’nci katındaki metruk dairede meydana geldi.

2 kişinin bulunduğu dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dairenin camları patladı. 2 kişi can havliyle koşarak caddeye çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Öte yandan, yangın sebebiyle dairede büyük çapta hasar oluştu.

Yangının çıkışını şüpheli bulan polis ekipleri durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri dairede ve caddede çalışma gerçekleştirdi. Yangının kesin çıkış sebebi ekiplerin incelemelerinin ardından belli olacak. 

ETİKETLER
Kocaeli Yangın
Sıradaki Haber
Isınmak isterken evinden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:55
Isınmak isterken evinden oldu
02:41
İsrail, bayramın ilk gününde de Gazze'ye saldırdı
02:10
"Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 54 bin lira ceza
01:44
İsrail Meclis Başkanı Ohana'nın Fransız Senatosunu ziyaret etmesi protesto edildi
01:21
Piknikte kaybolan iki yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
00:50
Akdeniz'de bir göçmen teknesinin battı: 8 kişi hayatını yitirdi
Ardahan'da Kura Nehri taştı
Ardahan'da Kura Nehri taştı
FOTO FOKUS
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ