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Türkiye
DHA 11.04.2024 02:06

"Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 54 bin lira ceza

Kayseri'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, polisin takibiyle yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 54 bin 562 lira para cezası uygulandı.

"Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 54 bin lira ceza
[Fotograf: DHA]

Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, saat 23.00 sıralarında M.K.'nın kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı.

Yaklaşık 15 dakika süren takip sonucu otomobil, Anbar Mahallesi 3018 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde durduruldu. Yakalanan sürücü M.K.'nın yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 'alkollü araç kullanmak', 'polisin dur ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 54 bin 562 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan takip sırasında alkollü sürücünün otomobiliyle, park halindeki bir otomobile çarparak zarar verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü. 

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