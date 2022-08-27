Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 05:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 30 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 30 kilo 805 gram gram kubar esrar ele geçirildi.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2 şüphelinin evlerinin bahçelerinde kenevir bitkisi ektiğini tespit etti.
İlçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kilo 805 gram kubar esrar ve 7 kök ekili kenevir ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli
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