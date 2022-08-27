İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane’de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetim noktalarında şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması yapıldı.