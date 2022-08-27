Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 04:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Beyoğlu’nda asayiş uygulaması: 200 polis katıldı
[Fotograf: İHA]
Beyoğlu’nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane’de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Denetim noktalarında şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması yapıldı.
Etiketler: İstanbul
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