Kaza, D-100 karayolu Çaykapı Köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan kamyonet ile plakası tespit edilemeyen 2 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Tosya D-100 Karayolu Samsun istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.