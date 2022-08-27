Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 03:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası
[Fotograf: İHA]
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Çaykapı köyü kavşağında meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Çaykapı Köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi.
İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan kamyonet ile plakası tespit edilemeyen 2 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Tosya D-100 Karayolu Samsun istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası Kastamonu
Son Haberler
- 04:04
- 03:31
- 02:32
- 01:36
- 00:49
Sıradaki Haber
Çorum’da bir kamyonet takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz