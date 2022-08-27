Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yıldırım isabet eden 37 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi.
Ergene'ye bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'a yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, yağış nedeniyle balçık olan bölgeye güçlükle ulaşabildi.
Öldüğü belirlenen Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ
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