Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 03:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Barbaros Mahallesi Dolgunlar Küme Evlerinde yaşayan O.Ç, ile M.Ş.D. arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.D., B.Ç., A.T. ve 14 yaşındaki E.Ç silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler kavgaya müdahale etti.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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