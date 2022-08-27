D-100 kara yolundan Pendik istikametine seyreden motosiklet, Esentepe mevkisinde, aynı yönde giden sebze yüklü kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki biri kadın iki kişi yola düşüp sürüklendi. Kazanın ardından motosiklet alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, motosikletteki yangını söndürdü.

Kamyon sürücüsünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.