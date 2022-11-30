Kaza, sabah saatlerinde Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Sola dönmek için duran Gökhan Y. idaresindeki 41 AKS 485 plakalı otomobile, Alp U'nun sürücülüğünü yaptığı 34 KN 0256 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, karşı yönden gelen Murat K. kontrolündeki 41 HR 100 plakalı otomobile çarptı. Kazada Murat K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan Murat K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.