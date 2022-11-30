Kağıthane Merkez Mahallesi’nde teknolojik ürünler satan bir mağazada meydana gelen olayda, Moğolistan uyruklu 1’i kadın 2 şahıs, AVM’nin teknolojik ürünler sattığı mağazasına girerek ürünleri inceledi.

Daha sonra piyasa değeri 10 bin lira olduğu öne sürülen ünlü bir markaya ait 2 adet tableti gözlerine kestirdi.

Alüminyum folyolu torbayla hırsızlık X-ray’e takıldı

Şahıslar, gözlerine kestirdikleri 2 adet tableti, X-ray cihazından geçerken yakalanmamak için özel olarak hazırladıkları kalın alüminyum folyolu bir torbanın içine koyarak çalmaya çalıştı. Kadın hırsız, X-ray cihazından geçtiği cihaz sinyal verdi. Panikle koşarak kaçmaya çalışan kadın, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Moğolistan uyruklu olduğu tespit edilen ve oturum izin süresinin geçtiği öğrenilen kadın hırsızı gözaltına aldı.