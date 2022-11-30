Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Farklı suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, "kasten öldürme, hırsızlık, yağma, silahla tehdit" gibi suçlardan aranması olan 14 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Merkez ilçelerde şüphelilerin gizlendikleri adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yakalanan şüpheliler hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 kişi cezaevine gönderilirken 6 kişi de adli makamlara teslim edildi.
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