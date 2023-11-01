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Türkiye
AA 01.11.2023 13:42

Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 754 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 1 namlusuz tabanca, 1 sürgüsüz tabanca, 2 icra yayı ve mili, 1 horoz mekanizması, 6 namlu, namlu açmaya yarayan aletler, 1 bıçak, az miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kocaeli Silah Kaçakçılığı
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