Polis ekipleri, bir ihba üzerine Kocaeli merkezli 9 ilde internet sitelerine verilen ilanla karşılıksız konteyner satışı yapıldığını tespit etti.

9 ilde 40 kişi gözaltına alındı

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri tespit eden polis, Kocaeli ve 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 40 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 31'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, söz konusu dolandırıcılık olayıyla ilgili daha önce gözaltına alının 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Şüphelilerin, konteyner almak isteyen kişileri kapora ve nakliye bedeli adı altında yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı öğrenildi.