Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli merkezli "konteyner dolandırıcılığı" operasyonu: 40 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verdikleri ilanla 31 ilde 88 kişiyi konteyner satışı bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 40 kişi yakalandı.
Polis ekipleri, bir ihba üzerine Kocaeli merkezli 9 ilde internet sitelerine verilen ilanla karşılıksız konteyner satışı yapıldığını tespit etti.
9 ilde 40 kişi gözaltına alındı
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri tespit eden polis, Kocaeli ve 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 40 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 31'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, söz konusu dolandırıcılık olayıyla ilgili daha önce gözaltına alının 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.
Şüphelilerin, konteyner almak isteyen kişileri kapora ve nakliye bedeli adı altında yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı öğrenildi.
Etiketler: Dolandırıcılık
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