Hasan Çalın, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde 50 yıldır hayvancılık yapıyor.

Çalın, yaklaşık 2 ay önce koyunlarını otlatmaya götürdüğünde kazın koyunların arasına dahil olduğunu ve o günden itibaren koyunlara çobanlık yaptığını söyledi.

Koyunları yabancılardan koruyor

Çalın’ın evinde beslediği 2 yaşındaki kaz, koyunlarla birlikte merada otluyor ve yine koyunlarla birlikte ahıra dönüyor.

Kaz, koyunlara yabancı insan ve hayvanların yaklaşması durumunda ise ses çıkararak haber veriyor.

Haber: Nurettin Doğan