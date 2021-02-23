Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beslediği kaz, hayvanlarına çoban oldu
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hayvancılık yapan Hasan Çalın’ın evinde beslediği kaz, koyunlara çobanlık yapıyor. Koyunlarla birlikte otlamaya giden kaz, onları yabancılardan da koruyor.
Hasan Çalın, Manisa’nın Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde 50 yıldır hayvancılık yapıyor.
Çalın, yaklaşık 2 ay önce koyunlarını otlatmaya götürdüğünde kazın koyunların arasına dahil olduğunu ve o günden itibaren koyunlara çobanlık yaptığını söyledi.
Koyunları yabancılardan koruyor
Çalın’ın evinde beslediği 2 yaşındaki kaz, koyunlarla birlikte merada otluyor ve yine koyunlarla birlikte ahıra dönüyor.
Kaz, koyunlara yabancı insan ve hayvanların yaklaşması durumunda ise ses çıkararak haber veriyor.
Haber: Nurettin Doğan
Etiketler: Hayvancılık
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