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Türkiye
AA 19.06.2026 09:40

Klozetteki davetsiz misafir paniğe neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin klozetinde görülen yılan paniğe neden oldu.

Klozetteki davetsiz misafir paniğe neden oldu

Salkımevler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, tuvalete giren Batuhan Kaya, klozet kapağını kaldırdığında içeride yılan olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, klozet içerisindeki siyah renkli yılanı özel ekipman yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Baba Vedat Kaya, gazetecilere, oğlunun çığlık sesini duyarak tuvalete koştuğunda yılanla karşılaştığını söyledi. Kaya, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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