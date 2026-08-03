Kapalıçarşı esnafı çarşının sembolik anahtarını Murat Kurum'a hediye etti

Bakan Kurum Kahramanmaraş temasları kapsamında Tarihi Kapalıçarşı’nın açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından çarşıya geçen Bakan Kurum, yeni iş yerlerine taşınan esnafı ziyaret etti.

Esnafın sevgi gösterisiyle karşılanan Bakan Kurum’a çarşının sembolik anahtarı hediye edildi. Bakan Kurum anahtarı, “Bu anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız. O yıkık halinden sonra bu halini görünce insanın içi içine sığmıyor” diyerek teslim aldı.

Çarşıyı çok beğendiklerini belirten Kahramanmaraşlı bir esnaf, “Her zaman yanımızdaydın. Allah’ım sizi incitmesin darda koymasın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun çok sevindik çok mutlu olduk” derken bir diğeri “Devletin bütün gücünü hissettik buralar sayenizde çok güzel oldu. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.