İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal Tuzla'da bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Araştırmaların ardından Tuzla'da olduğu tespit edilen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Kaçırılma görüntüleri

17 Haziran saat 22.00'de meydana geldiği öğrenilen kaçırılma anı bir binanın önündeki güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Üzerinde günlük kıyafetler bulunan Karaal'ın yanına cep telefonuyla konuştuğu sırada bir şüphelinin yaklaştığı, Karaal'ın kolundan tutup derdest etmeye çalıştığı, daha sonra zanlının yanına 2 kişinin daha koşarak geldiği görüntülerde yer aldı.

Zorla alıkonulan Karaal'ın, 3 kişinin zorlaması sonucunda yanaşan bir araca zorla bindirildiği görülüyor.

Karaal'ın polis ekiplerince bulunduğu inşaat alanı ile buradaki prefabrik yapı da cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, yapının içi ile emniyet şeridiyle çevrili bölüm de yer aldı.

İBB davasındaki rolü

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının tutuksuz sanıklarından Erhan Karaal, suç tarihlerinde İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'nin "mali işler müdürü" olarak görev yapıyordu.

Kültür AŞ'nin açtığı ihalelerde, sözleşmeyi hazırlama, muhammen bedel takdir komisyonlarında görev alan Karaal, bu usulsüzlükler tespit edilen ihalelerdeki rolü nedeniyle "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "rüşvet alma" maddelerinden suçlanıyor.

Davada öncelikle tutuklu sanıkların ifadelerinin alınması nedeniyle tutuksuz yargılanan Karaal duruşmada henüz ifade vermedi.