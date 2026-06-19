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Türkiye
İHA 19.06.2026 09:36

Konya'da kaçak kazı yaptıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi öldü

Konya'nın Meram ilçesinde, define aramak amacıyla kaçak kazı yaptıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Konya'da kaçak kazı yaptıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Kızılören Mahallesi'ndeki Mordor Kalesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, define aramak amacıyla kazılan kuyuda Hilmi Konukcu (36) ve Ali Çelikbaş'ın (50) hareketsiz yattığını belirledi.

Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Konukcu ve Çelikbaş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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