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Türkiye
AA 09.10.2023 16:50

Kızılırmak kenarında patlamamış top mermisi bulundu

Sivas'ta bir balıkçının Kızılırmak kenarında bulduğu patlamamış top mermisi imha edildi.

Kızılırmak kenarında patlamamış top mermisi bulundu
[Fotograf: AA]

Kızılırmak kenarında balık tutan 62 yaşındaki Ahmet Gökçe patlamamış top mermisi gördü. Askerliğini topçu olarak yapan Gökçe'nin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından uzman ekipler, top mermisini kontrollü olarak imha etti.

Kızılırmak kenarında patlamamış top mermisi bulundu

Gökçe, gazetecilere balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisini gördüğünü söyledi.

Daha sonra polislere haber verdiğini anlatan Gökçe, "Patlamamış mermi buraya nasıl geldi, ben de merak ediyorum. Çamura gömülmüş şekildeydi" dedi.

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