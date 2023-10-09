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Sağlık
DHA 09.10.2023 15:55

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı

Gaziantep'te yapımı tamamlanan 1875 yataklı Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hasta kabulü başladı

Günlük 18 bin kişiye ayakta tedavi imkanı sunacak olan ve hasta kabulüne başlayan hastanede; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezi ve Ana Hastane içerisinde bulunan KVC ve Onkoloji Hastanesi, Genel Hastane, Psikiyatri Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi bölümleri yer alıyor.

Bölgenin en büyük şehir hastanelerinden olan Gaziantep Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Kemal Çeber, hastalarla sohbet edip, ilgililerden bildi aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Yeni bir seviyeye geçmiş olduk"

Vali Çeber, hastanenin içerisindeki teknik imkanların ve donanımlarının çok ileri düzeyde olduğunu belirtti. Çeber, şunları söyledi:

"Gaziantep için de bölgemiz için de ülkemiz için de gurur duyabileceğimiz bir yatırım bu. Bugün itibarıyla de hizmete başladı. İlimizde sağlıkla ilgili yeni bir seviyeye geçmiş olduk. Bu bölgede sağlık ihtiyacı duyan herkesin işini çok kolaylaştıracak bir yatırım. Bin 875 yataklı hastanemiz 7 bloktan oluşuyor Sağlık alanında neye ihtiyaç varsa, hepsi bu alanda bulunuyor. Hatta bazı cihazlar ülkemizde ilk kez bu hastanemizde kullanılacak. Hem poliklinik hizmetlerimiz başladı hem de hafta sonu yatan hastaları almaya başladık."

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Aksaklıkları da takip edeceğiz"

Vali Çeber, "Zikredilen rakamların organizasyonu bile çok büyük bir profesyonellik istiyor. Arkadaşlarımız geldiklerinden beri bakanlıkla koordineli bir şekilde işleri yürütüyor. Vatandaşın ilk geri dönüşleri de olumlu yönde. Zaman içerisinde her detayı düşünmemize rağmen oluşabilecek aksaklıkları da takip edeceğiz. Böyle devasa bir yatırım tek başına yetmiyor. Buranın ulaşım yolları, burada yapılacak temizlik hizmetleri, servis hizmetleri gibi birçok şeyi koordine etmek gerekiyor. Belediyelerimiz de bu alana yönelik çalışmalarını özel olarak yaptı. Burada helikopter pistimiz dahi var. Sağlık Bakanı'mız da burayı çok yakından takip ediyor" diye konuştu.

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