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Sağlık
TRT Haber 08.10.2023 17:04

Gaziantep Şehir Hastanesi yarın hasta kabulüne başlıyor

Gaziantep Şehir Hastanesi yarın itibarıyla hasta kabulüne başlayacak. 1875 yatak kapasiteli hastanede 335 poliklinik, 259 yoğun bakım ve 30 diyaliz yatağı ile 64 ameliyathane bulunuyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi yarın hasta kabulüne başlıyor

Devasa bir kampüs alanına inşa edildi. Tüm hazırlıklar tamamlandı.

Gaziantep Şehir Hastanesi, yarın hasta kabulüne başlıyor.

638 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 1875 yatak kapasiteli.

335 polikliniğin yanı sıra 259 yoğun bakım, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane bulunuyor.

Hastane son teknolojik cihazlarla donatıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde özellikli hizmet birimleri de mevcut.

Hastane, Hiperbarik, Getat, Yanik Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi, İnme Merkezi, Perinatoloji, Kapsamlı Onkoloji Tanı Merkezi ile hizmete başlayacak.

Son teknoloji cihazlarla donatılan hastanede Radyasyon Onkoloji, Kalp Damar Merkezi ve Faz 1 Araştırma birimi de yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüğü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüğü olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bulunan merkez laboratuvarında saatte 10 bin test yapılabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın hasta kabulüne başlayacak Gaziantep Şehir Hastanesi ile ilgili görüntülere de yer verdi.

 


 

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