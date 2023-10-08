Devasa bir kampüs alanına inşa edildi. Tüm hazırlıklar tamamlandı.

Gaziantep Şehir Hastanesi, yarın hasta kabulüne başlıyor.

638 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, 1875 yatak kapasiteli.

335 polikliniğin yanı sıra 259 yoğun bakım, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane bulunuyor.

Hastane son teknolojik cihazlarla donatıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde özellikli hizmet birimleri de mevcut.

Hastane, Hiperbarik, Getat, Yanik Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi, İnme Merkezi, Perinatoloji, Kapsamlı Onkoloji Tanı Merkezi ile hizmete başlayacak.

Son teknoloji cihazlarla donatılan hastanede Radyasyon Onkoloji, Kalp Damar Merkezi ve Faz 1 Araştırma birimi de yer alıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüğü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüğü olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bulunan merkez laboratuvarında saatte 10 bin test yapılabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın hasta kabulüne başlayacak Gaziantep Şehir Hastanesi ile ilgili görüntülere de yer verdi.

Gaziantep Şehir Hastanesi, Pazartesi Hasta Kabulüne Başlıyor.

1.875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 polikliniğe, 259 yoğun bakım yatağına, 30 diyaliz yatağına, 64 ameliyathaneye sahip. Toplam 638 Bin metrekare kapalı alanı var. Kampüsü, özellikli hizmet… pic.twitter.com/KYOCBNA0D2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2023



