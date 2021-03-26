Çam ağaçlarına zarar veriyor, ağacın gelişimini engelliyor.

Çam kese böcekleri, özellikle de kızılçam ağaçlarının düşmanı...

Kızılçam ağaçlarına koruyucu kalkan

Orman Genel Müdürlüğü, çam ağaçlarına zarar veren böcekler için biyolojik mücadele çalışması yürütüyor. Ormanın derinliklerine kurulan havuzlarla böceklerin sayısı en aza indiriliyor.

Böceklerle mücadelede adacık yöntemi kullanılıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, çam kese böceklerine karşı verilen mücadeleyi anlattı.

Antalya ormanlarında 700 civarında bu adacıklardan bulunuyor. Çam kese böceklerinin havuza bırakılması ile doğadan gelen sinekler bu canlıları tüketiyor.

Böcekler ise havuzun etrafındaki sudan kaçamıyor.

Orman "yırtıcı böcek" yöntemi ile korunuyor

Bir başka yöntem de laboratuvar da yetiştirilen yırtıcı böcekler. Bu böcekler çam ağaçlarının dibi tırmıklarla temizlenerek ormana salınıyor.

Yırtıcı böcekler, çam kese böceklerini tüketerek ormandaki dengeyi koruyor.

Türkiye'de yılda 600 bin civarında çamların koruyucusu olan böcek türü calosoma üretiliyor.