Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA, AA / DHA
Leke tedavisi için gitti, yüzünü yaktılar
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir güzellik merkezinde leke tedavisi gören kadın, tedavi sonucunda yüzünde yanıklar oluştuğunu iddia etti. Yaşadığı mağduriyetin ardından güzellik merkezinden şikayetçi oldu.
İzmit'te yaşayan 32 yaşındaki Aysun Berber, birkaç gün önce gözünün altındaki bir leke için güzellik merkezine gittiğini ancak tedavi sonrasında yüzünde yanıkların oluştuğunu öne sürdü.
İlk defa leke tedavisi gördüğünü söyleyen Berber, “Dünden beri plastik cerrahi ve dermatologlarla da görüşüyorum. Maalesef geçici bir durum değil. Bana 1 yıllık tedavi uygulanacak. 3 ay sonunda yüzde 50 geçme ihtimali var. Yüzde 100 düzelme durumum yok. Kalıcı bir yanık olduğunu söylediler” dedi.
"İyi araştırma yapın"
Yaşadığı mağduriyetin ardından karakola giderek güzellik merkezi hakkında şikayetçi olan Berber, bu tür merkezlere gitmeden önce kadınlara iyi araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.
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