İzmit'te yaşayan 32 yaşındaki Aysun Berber, birkaç gün önce gözünün altındaki bir leke için güzellik merkezine gittiğini ancak tedavi sonrasında yüzünde yanıkların oluştuğunu öne sürdü.

İlk defa leke tedavisi gördüğünü söyleyen Berber, “Dünden beri plastik cerrahi ve dermatologlarla da görüşüyorum. Maalesef geçici bir durum değil. Bana 1 yıllık tedavi uygulanacak. 3 ay sonunda yüzde 50 geçme ihtimali var. Yüzde 100 düzelme durumum yok. Kalıcı bir yanık olduğunu söylediler” dedi.

"İyi araştırma yapın"

Yaşadığı mağduriyetin ardından karakola giderek güzellik merkezi hakkında şikayetçi olan Berber, bu tür merkezlere gitmeden önce kadınlara iyi araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.