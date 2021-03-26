Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayısı haritasında Samsun üç haftadır ilk sırada yer alıyor.

Vali Zülkif Dağlı, vatandaşlara evde kalmaları ve kurallara uymaları konusunda çağrı yaptı, pozitif kişilerle temaslıların filyasyon ekiplerine bildirilmemesinin risk oluşturduğunu söyledi.

Taziyelerdeki bulaş riski çok fazla

Kentteki insanların katılmaya devam ettiği taziyelerde bulaş riskinin çok fazla olduğuna işaret eden Dağlı, geçen hafta yapılan bir taziyede 70 kişinin pozitif olarak çıktığını hatırlattı.

Dağlı, Samsun’un Karadeniz’in girişinde bulunması nedeniyle hareketliliğinin yoğun olduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda, 4 ay önce Samsun’a 3 ana girişte başlatılan HES kodu uygulamasına, bugün hala kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine girişlerde devam ediliyor.

Günlük 5 binin üzerinde denetim ekibi sahada

278 bin kişinin aşılandığı Samsun’da, günde yaklaşık 6 ila 7 bin test işleniyor.

Günlük 364 filyasyon ekibi ve 5 binin üzerindeki denetim ekibi ise sahada çalışmalarına devam ediyor.

“Son aşamaya geldik”

Samsunlulara çağrıda bulunan Vali Dağlı, toplu ortamlarda bir araya gelinmemesi çağrısını yineledi.

Açıklamasında, “Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Her vatandaşın başına bir tane polis dikme şansımız yok hiçbir zaman. Dışarı çıkan bir vatandaşımız kendi hayatını riske attığı gibi, herhangi bir yerden alacağı bulaşla, büyüklerini, yakınlarını bulaş riski ile karşı karşıya bırakıyor maalesef” sözlerine yer veren Dağlı, son aşamaya gelindiğinin altını çizdi.

Yoğun bakımların bir günlük döndürülebildiği, ancak hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle daha fazla yoğun bakım hastasına yer olmadığı vurgulandı.