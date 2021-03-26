Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te FETÖ davası görülen eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülşen C. ile avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.
ByLock kullanmadığını savunan Gülşen C, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Duruşma savcısı, sanığın örgüt evlerinde kaldığını ve ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Gülşen C'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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