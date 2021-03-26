Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da teröristlerin kullandığı silah ve mühimmat imha edildi
Van’ın Edremit ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
3 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf., 1 adet EYP düzeneği, 1 adet el dürbünü, 8 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf. şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikov P.Tf fişeği ele geçirildi.
Silah ve mühimmat olay yerinde imha edildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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