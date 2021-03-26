Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

3 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf., 1 adet EYP düzeneği, 1 adet el dürbünü, 8 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf. şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikov P.Tf fişeği ele geçirildi.

Silah ve mühimmat olay yerinde imha edildi.