Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 80 eve karantina kararı
Adıyaman'da artan koronavirüs vakaları üzerine 80 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni bir karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 80 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
Son Haberler
- 14:50
- 14:34
- 14:38
- 14:38
- 14:28
Sıradaki Haber
Belediye bütçesine "atıl malzemeler"le katkı sağlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz