Van Erciş Belediyesi 2011'deki depremde kullanılan konteynerlerden atölye kurdu.

O atölyede belediye hurdalıklarındaki atıl durumdaki malzemeler üretime kazandırıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş depreminde kullanılıp daha sonra atıl durumda olan konteynerlerden, 1600 metrekarelik alanda 252 metrekare imalathane kurduklarını söyledi.

Atıl malzemeler dönüşümle yenileniyor

İmalathanede hurda malzemelerden; oturma bankları, kameriyeler, geri dönüşüm kutuları, saksı ve salıncak üretildi.

Belediye işçilerinin geri dönüşümden elde ettiği ürünler park ve bahçelerde kullanıma sunuluyor.

Proje sayesinde atıl malzemeler yeniden değerlendirilirken, belediyenin bütçesine de katkı sağlanıyor.