Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde evde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Talaytepe Mahallesi Memur-Sen TOKİ Konutları'nda silahlı kavga olduğu ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Belirlenen adrese ulaşan görevlilere evin kapısı açılmayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kapı kırılarak içeri girildi.
[Fotoğraf: AA]
Evde silahla yaralandıkları belirlenen İlhan Ö, Cihan Ö. ve Fırat G, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Adresteki aramada 3 tabanca ele geçirildi.
Fırat G'nin evdekilere silahla saldırdığı, onların da karşılık vermesiyle 3 kişinin yaralandığı öne sürüldü.
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