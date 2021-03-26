Etler, Yeşilvadi ve Yumaklar mahalleleri ile Pınargözü mevkisi ile Bozburun Dağı'nda kar etkili oldu. Yağış nedeniyle bölge beyaza büründü.

Bölgede yaşayanlar 6 yıl aradan sonra ilk kez kar gördü.

Birçok kişi, araçlarının üzerinde biriken karlara günün tarihini yazarak çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak o anları ölümsüzleştirdi.

[Fotoğraf: İHA]