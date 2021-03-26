Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 yıl sonra bir ilk: Serikliler karla buluştu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya’nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarına kar yağdı. 6 yıl sonra ilk defa kar gören mahalleli sokağa döküldü.
Etler, Yeşilvadi ve Yumaklar mahalleleri ile Pınargözü mevkisi ile Bozburun Dağı'nda kar etkili oldu. Yağış nedeniyle bölge beyaza büründü.
Bölgede yaşayanlar 6 yıl aradan sonra ilk kez kar gördü.
Birçok kişi, araçlarının üzerinde biriken karlara günün tarihini yazarak çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak o anları ölümsüzleştirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kar Yağışı Sosyal Medya
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