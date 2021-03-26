Karaman’dan Mersin’e gitmek isteyen Furkan Keleş, Rabia Bingöl ve Ege Kabalak’ın aracı, ağır kış şartları nedeniyle trafiğe kapatılmış olan Ayrancı-Erdemli kara yolunun Küçükkoraş Köyü yakınlarında kara saplandı.

Jandarmayı arayan bir kişinin ihbarıyla, 3 kişiye uzun süredir ulaşılamadığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler bölgede arama çalışmaları başlattı.

Aranan 2 kişi bulundu

Karaman ve Mersin AFAD İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, aracı kara saplanmış vaziyette buldu.

Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, aracın bulunduğu yere yaklaşık 5 kilometre mesafede Keleş ve Bingöl’e ulaştı.

Keleş ve Bingöl, geceyi araçta geçirdiklerini, cep telefonu çekmediği için sabah araçtan çıkarak yürümeye başladıklarını ve Kabalak’ın yardım çağırmak için kendilerinden ayrıldığını anlattı.

Aranan gencin ayak izine rastlandı

Ekiplerin bölgede geç saatlere kadar yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında Mersin'in Erdemli ilçesi Toros Köyü yakınlarında dağlık alanda aranan Ege Kabalak’ın ayak izlerine rastlandı.

Bu arada Kabalak'ın bölgede bulunan bir kulübeye girip çıktığı da tespit edildi.

Havanın kararmasıyla dün ara verilen çalışmalara bugün hem Karaman hem de Mersin sınırı tarafından yeniden başlandı.