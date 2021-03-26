Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te fırtına okullara zarar verdi, yüz yüze eğitim ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verildi, eğitimin uzaktan yürütülmesine karar verildi.
Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle bazı okulların çatıları uçtu. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla o okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitimin uzaktan sürdürüleceği aktarıldı.
İşte o okullar:
Ovakışla İMKB YBO, Ovakışla İMKB İHO, Ovakışla İMKB İÖO, Ovakışla Ortaokulu, Ovakışla İlkokulu, Ovakışla Anaokulu ile Taşharman köyü ilk ve ortaokulları.
Etiketler: Fırtına Yüz Yüze Eğitim
Son Haberler
- 12:46
- 12:34
- 12:19
- 12:10
- 12:22
Sıradaki Haber
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 17 yıl 3 ay hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz