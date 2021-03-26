Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bazı okulların çatıları uçtu. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla o okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitimin uzaktan sürdürüleceği aktarıldı.

İşte o okullar:

Ovakışla İMKB YBO, Ovakışla İMKB İHO, Ovakışla İMKB İÖO, Ovakışla Ortaokulu, Ovakışla İlkokulu, Ovakışla Anaokulu ile Taşharman köyü ilk ve ortaokulları.