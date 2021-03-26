Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 12:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Önce aracı çaldılar sonra da fıstıkları
Şanlıurfa'da yüzü maskeli hırsızlar fıstık deposunu soydu. 1 ton 360 kilogram fıstığı çalan hırsızların kullandıkları aracın da çalıntı olduğu belirlendi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Önce minibüs çaldılar, ardından o aracı fıstık deposu soygununda kullandılar.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, gece saatlerinde, park halindeki minibüsün çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
1 ton 360 kilogram fıstık çaldılar
3 hırsızın çaldıkları araçla Şanlıurfa Ticaret Merkezi'ne gittiği belirlendi.
Yüzü maskeli soyguncular bir depodan 1 ton 360 kilogram fıstık çaldı.
3 şüpheli yakalandı
Polis ekipleri, kimliklerini belirlediği 3 hırsızı operasyonla yakaladı. Zanlılar emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Yaşanan hırsızlık güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Etiketler: Hırsızlık
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