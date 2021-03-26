Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Araklı ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Ağrı’dan Trabzon'a gelen Cezmi ve Bahattin Sağlam ile İlyas Şirin’in içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadere'ye uçtu.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve otomobilden çıkmayı başaran 3 genç, dere ortasında mahsur kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar, kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki kaya parçasının üzerinde ayakta kalmaya çalışan gençler için seferber oldu.

3 genç, vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan gençler, kontrol amaçlı Araklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar cep telefonuyla görüntülendi

Bu arada su debisi yükselen deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin, vatandaşlar ve çevredeki sürücülerin yardımıyla son anda kurtuldukları yer aldı.

"O taş olmasaydı başka şeyler olurdu"

Otomobil sürücüsü Cezmi Sağlam, ölümle burun buruna kaldığı korku dolu o anları anlattı.

Kendilerini kurtaran vatandaşlar ile sağlık ekiplerine teşekkür eden Cezmi Sağlam "Ağrı'dan Trabzon'a çalışmak için geliyorduk. Yolda bir araç bizi sıkıştırdı. Dereye uçtuk, sürüklenip taşa çarpınca durduk. O taş olmasaydı başka şeyler olurdu. Taş olmasaydı yoktuk. Aracın üstüne çıktık. Allah razı olsun halk bizi kurtardı. Ölüm korkusunu yaşadık. Dere çok şiddetliydi, araç hareket ediyordu. Kısa sürede sağlık ekipleri de geldi. İpi belimize doladık, halk bizi çekip çıkardı. Görüntüleri izledim; verilmiş sadakamız varmış. Ölümden ucuz kurtulduk. Belki de ölmüştük. Herkesten Allah razı olsun. Halk olmasaydı çıkamazdık oradan" dedi.