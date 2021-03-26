Suşehri ilçesinde hasta sevkinden dönen sağlık ekipleri yol kenarında kar yağışı nedeniyle üşüyen ve aç olan sokak köpeklerinin olduğunu fark etti.

Bunun üzerine, ambulans şoförü Zülküf Kefli Demir, ambulansı durdurarak yanında bulunan ekmeklerle köpekleri besledi.

Karınları doyan köpekler mutlu olurken, sağlık ekiplerinin davranışı ise yüreklere dokundu.