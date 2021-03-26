Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 12:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sokak hayvanlarının imdadına sağlık ekipleri yetişti
Sivas’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde yağışlar aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları da yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyor.
Suşehri ilçesinde hasta sevkinden dönen sağlık ekipleri yol kenarında kar yağışı nedeniyle üşüyen ve aç olan sokak köpeklerinin olduğunu fark etti.
Bunun üzerine, ambulans şoförü Zülküf Kefli Demir, ambulansı durdurarak yanında bulunan ekmeklerle köpekleri besledi.
Karınları doyan köpekler mutlu olurken, sağlık ekiplerinin davranışı ise yüreklere dokundu.
Etiketler: Sağlık Çalışanları Sokak Hayvanları
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