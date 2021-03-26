İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin katılımıyla kent genelinde saat 11.00'de başlayan uygulama, 13.00'te sona erdi.

Uygulamaya, helikopterle havadan da destek verildi.

[Fotoğraf: AA]

Şüpheli araçlar tek tek arandı

Polis ekipleri, denetimlerde şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken bazı araç, mekan ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirdi.

Kadıköy'deki denetimlerde narkotik köpeği "Pars" ile araçlarda arama yapıldı. Şüpheli araçlar aranarak kişilere GBT'sine bakıldı.

[Fotoğraf: AA]

Trafik ihlalleri dron ile kayıt altına alındı

Fatih'te Vatan Caddesi'nde dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet kemeri takmayan ve trafik ışığı ihlali yapan sürücüler tespit edilerek trafik ekiplerince durduruldu.

[Fotoğraf: AA]

Denetlemeler sırasında, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen moto kurye durdurularak ceza yazıldı. Kırmızı ışıkta geçmediğini iddia eden moto kuryeye dron tarafından kayıt altına alınan ihlal anı izletildi.